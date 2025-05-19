Сили оборони України відбили 84 штурми армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 19.05.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Краматорському напрямку з початку поточної доби відбулося чотири боєзіткнення поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку, в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та в бік Григорівки, противник тричі атакував позиції наших військ.

На Лиманському напрямку протягом доби армія загарбників здійснила 13 атак на позиції українських воїнів поблизу Ямполівки, Зеленої Долини, Торського та в бік Глущенкового, Карпівки, Серебрянки, Ямполя, Григорівки, Рідкодуба й Ольгівки. Три боєзіткнення продовжуються дотепер.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій сьогодні не проводив.

На Харківському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та Кутьківки. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

На Торецькому напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районах Торецька, Новоспаського та в бік Диліївки. Сили оборони наразі відбили два штурми противника, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Котлярівка, Андріївка та в бік населених пунктів Зоря, Новоукраїнка, Стара Миколаївка, Шевченко Перше, Нова Полтавка. Сили оборони стримують натиск противника — 20 атак уже відбито, ще шість боїв тривають.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмів ворога. Противник намагався просунутись у районах Костянтинополя, Привільного, Рівнополя, Вільного Поля та в бік Новополя й Зеленого Поля.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гуляйполе та Малинівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Степового. Авіаударів зазнав Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись уперед, успіху не мали.