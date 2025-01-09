Силы обороны Украины отразили массированный штурм армии РФ на Курщине — видео

Воины 47-й бригады "Магура" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины успешно отразили масштабный штурм российских войск на Курщине, обезвредив почти роту противника.

Бойцы "Магура" уничтожили на Курщине техники РФ на десятки млн долларов

Как отмечается, российская армия задействовала значительные силы, включая большое количество техники и личного состава. Колонны врага возглавляли танки с тралами для разминирования проходов.

Штурмы осуществлялись шестью волнами, с использованием танков, БМП, БТРов и даже баги — около 50 единиц техники.

Украинские защитники уничтожили вражескую технику, среди которой были танки, БМП-2, БМД, БТРы, баги, а также беспилотники типа Ланцет. Общие потери противника в технике оцениваются в десятки миллионов долларов.

Потери врага в личном составе:

Уничтожено: 45 российских военных.

Ранено: 53 человека.

Эта операция продемонстрировала эффективность украинских сил в противостоянии более многочисленному врагу.

Зачем ВСУ начали новое наступление на Курщине

По словам Бена Годжеса, украинские воины намерены доказать, что армия РФ действительно находится в значительно более слабом положении, чем год назад.

Кроме того, союзники Киева должны понять, что Украина не проиграет.

Бывший командующий армией США в Европе подчеркнул, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Как отмечает Годжес, ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, а также смогли нарастить новые военные силы для нового наступления: