Силы обороны Украины отразили массированный штурм армии РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины отразили массированный штурм армии РФ на Курщине — видео

Силы обороны Украины отразили массированный штурм армии РФ на Курщине — видео
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Источник:  online.ua

Воины 47-й бригады "Магура" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины успешно отразили масштабный штурм российских войск на Курщине, обезвредив почти роту противника.

Главные тезисы

  • Воины Сил обороны Украины отразили масштабный штурм армии РФ на Курщине, уничтожив почти роту врага.
  • Украинские защитники уничтожили более 50 единиц вражеской техники, включая танки, БМП, БТР и беспилотники.
  • Операция на Курщине продемонстрировала эффективность украинских сил и оказала важный рычаг влияния в противостоянии с агрессором.
  • Бен Годжес подчеркнул, что армия РФ находится в гораздо более слабом положении, чем год назад, и Украина намерена продолжать сопротивление.
  • Увлечения Курского плацдарма и наступление на Курщине свидетельствуют о повышенной опытности и способности украинских военных использовать современные технологии боевой деятельности.

Бойцы "Магура" уничтожили на Курщине техники РФ на десятки млн долларов

Как отмечается, российская армия задействовала значительные силы, включая большое количество техники и личного состава. Колонны врага возглавляли танки с тралами для разминирования проходов.

Штурмы осуществлялись шестью волнами, с использованием танков, БМП, БТРов и даже баги — около 50 единиц техники.

Украинские защитники уничтожили вражескую технику, среди которой были танки, БМП-2, БМД, БТРы, баги, а также беспилотники типа Ланцет. Общие потери противника в технике оцениваются в десятки миллионов долларов.

Потери врага в личном составе:

  • Уничтожено: 45 российских военных.

  • Ранено: 53 человека.

Эта операция продемонстрировала эффективность украинских сил в противостоянии более многочисленному врагу.

Зачем ВСУ начали новое наступление на Курщине

По словам Бена Годжеса, украинские воины намерены доказать, что армия РФ действительно находится в значительно более слабом положении, чем год назад.

Кроме того, союзники Киева должны понять, что Украина не проиграет.

Бывший командующий армией США в Европе подчеркнул, что благодаря этому наступлению Украина получила важный рычаг влияния "на самом фундаментальном уровне".

Как отмечает Годжес, ВСУ удерживают Курский плацдарм с августа 2024 года, а также смогли нарастить новые военные силы для нового наступления:

Это говорит мне о том, что украинские силы стали еще опытнее и способнее использовать средства электронной борьбы, а также то, что мы называем оперативной безопасностью, — отмечает генерал.

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