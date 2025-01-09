Сили оборони України відбили масований штурм армії РФ на Курщині — відео

Воїни 47-ї бригади "Маґура" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України успішно відбили масштабний штурм російських військ на Курщині, знешкодивши майже роту противника.

Бійці "Маґура" знищили на Курщині техніки РФ на десятки млн дол

Як зазначається, російська армія задіяла значні сили, включно з великою кількістю техніки та особового складу. Колони ворога очолювали танки з тралами для розмінування проходів.

Штурми здійснювалися шістьма хвилями, з використанням танків, БМП, БТРів і навіть багі — загалом близько 50 одиниць техніки.

Українські захисники знищили ворожу техніку, серед якої були танки, БМП-2, БМД, БТРи, багі, а також безпілотники типу "Ланцет". Загальні втрати противника в техніці оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Втрати ворога в особовому складі:

Знищено: 45 російських військових.

Поранено: 53 особи.

Ця операція продемонструвала ефективність українських сил у протистоянні значно чисельнішому ворогу.

Для чого ЗСУ розпочали новий наступ на Курщині

За словами Бена Годжеса, українські воїни мають намір довести, що армія РФ насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому.

Окрім того, союзники Києва повинні зрозуміти, що Україна не програє.

Колишній командувач армії США в Європі наголосив, що завдяки цьому наступу Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні".

Як зазначає Годжес, ЗСУ утримують Курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу: