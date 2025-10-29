Силы обороны Украины поделились видео поражения ББМ и 3 танков армии РФ

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес с помощью дронов поразили три танка и одну боевую бронированную машину российских захватчиков.
Главные тезисы
- 429-й отдельный полк дронов Украины под руководством Юрия Федоренко нанес удар по трем танкам и ББМ российских захватчиков.
- Бронированная техника на линии боевого столкновения исчезает как мамонты, вызывая у врага страх перед механизированными штурмами.
- Командир полка подчеркнул, что уничтожение бронированной техники армии РФ является одной из ключевых задач украинских дронари.
Украинские дронари уничтожают бронированную технику армии РФ
Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко, обнародовав соответствующее видео.
Бойцы полка поразили три танка и боевую бронированную машину, еще один ББМ российских захватчиков безвозвратно уничтожили.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-