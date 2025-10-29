Силы обороны Украины поделились видео поражения ББМ и 3 танков армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поделились видео поражения ББМ и 3 танков армии РФ

танк
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Экипажи 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес с помощью дронов поразили три танка и одну боевую бронированную машину российских захватчиков.

Главные тезисы

  • 429-й отдельный полк дронов Украины под руководством Юрия Федоренко нанес удар по трем танкам и ББМ российских захватчиков.
  • Бронированная техника на линии боевого столкновения исчезает как мамонты, вызывая у врага страх перед механизированными штурмами.
  • Командир полка подчеркнул, что уничтожение бронированной техники армии РФ является одной из ключевых задач украинских дронари.

Украинские дронари уничтожают бронированную технику армии РФ

Об этом сообщил командир полка Юрий Федоренко, обнародовав соответствующее видео.

По словам Федоренко, бронированная техника на линии боевого столкновения исчезает как мамонты. Враг боится механизированных штурмов — слишком хорошо знает, что они заканчиваются тлей металла.

Бойцы полка поразили три танка и боевую бронированную машину, еще один ББМ российских захватчиков безвозвратно уничтожили.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские бойцы уничтожили еще более 600 единиц вооружения и техники армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 октября 2025 года
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ССО уничтожили склад ГСМ и нефтебазу армии РФ в Луганской области — видео
ССО
бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ВСУ уничтожили российский ЗРК "Оса" в Херсонской области — видео
ЗРК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?