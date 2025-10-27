ССО уничтожили склад ГСМ и нефтебазу армии РФ в Луганской области — видео

В ночь на 27 октября подразделения Силы специальных операций нанесли успешные поражения по объектам обеспечения армии РФ.
Главные тезисы
- Подразделения Сил специальных операций успешно атаковали объекты обеспечения армии РФ.
- Дроны ССО нанесли эффективный удар, уничтожив прифронтовый состав топлива окупантов и нефтебазу.
- Действия дронов ССО усилили эффективность поражения цистерн в момент их заполнения.
Front strike: ССО уничтожили прифронтовый состав топлива окупантов и нефтебаза
Состав ГСМ и нефтебаза находились на временно оккупированной территории Луганской области Украины.
Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.
Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг.
