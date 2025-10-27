ССО уничтожили склад ГСМ и нефтебазу армии РФ в Луганской области — видео
ССО уничтожили склад ГСМ и нефтебазу армии РФ в Луганской области — видео

В ночь на 27 октября подразделения Силы специальных операций нанесли успешные поражения по объектам обеспечения армии РФ.

  • Подразделения Сил специальных операций успешно атаковали объекты обеспечения армии РФ.
  • Дроны ССО нанесли эффективный удар, уничтожив прифронтовый состав топлива окупантов и нефтебазу.
  • Действия дронов ССО усилили эффективность поражения цистерн в момент их заполнения.

Front strike: ССО уничтожили прифронтовый состав топлива окупантов и нефтебаза

Состав ГСМ и нефтебаза находились на временно оккупированной территории Луганской области Украины.

Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг.

Силы специальных операций: всегда за пределом!

