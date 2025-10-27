ССО знищили склад ПММ та нафтобазу армії РФ на Луганщині — відео
Категорія
Події
Дата публікації

ССО знищили склад ПММ та нафтобазу армії РФ на Луганщині — відео

ССО
бавовна
Read in English

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій виконали успішне ураження об'єктів забезпечення армії РФ на Луганщині.
  • Дії дронів ССО посилили ефективність ураження цистерн у момент їх заповнення.

Front strike: ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу

Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України.

Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.

Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг.

Сили спеціальних операцій: завжди за межею!

