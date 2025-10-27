ССО знищили склад ПММ та нафтобазу армії РФ на Луганщині — відео

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ.
Головні тези:
- Сили спеціальних операцій виконали успішне ураження об'єктів забезпечення армії РФ на Луганщині.
- Дії дронів ССО посилили ефективність ураження цистерн у момент їх заповнення.
Front strike: ССО знищили прифронтовий склад палива окупантів та нафтобазу
Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України.
Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що посилило ефект.
Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг.
