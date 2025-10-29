Сили оборони України поділилися відео ураження ББМ та 3 танків армії РФ

Екіпажі 429-го окремого полку безпілотних систем “Ахіллес” за допомогою дронів уразили три танки та одну бойову броньовану машину російських загарбників.
Головні тези:
- Екіпажі українських дронів уразили три танки та бойову броньовану машину армії РФ.
- Командир полку підкреслює, що броньована техніка ворога зникає на лінії бойового зіткнення як мамонти.
- Механізовані штурми викликають страх у російських загарбників, оскільки завершуються нищенням броньованої техніки.
Українські дронарі нищать броньовану техніку армії РФ
Про це повідомив командир полку Юрій Федоренко, оприлюднивши відповідне відео.
Бійці полку уразили три танки та бойову броньовану машину, ще одну ББМ російських загарбників безповоротно знищили.
