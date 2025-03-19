Силы обороны Украины поразили 16 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили 16 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 марта 2025 года
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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и состав вооружения и военной техники российских оккупантов. Всего на фронте произошло 140 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Армия РФ снова совершала авиационные удары и артиллерийские обстрелы, использовала дроны-камикадзе.
  • Генштаб ВСУ информирует об успешных операциях украинских войск и большом количестве поражений врага на поле боя.

Потери армии РФ по состоянию на 19 марта 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 898070 (+1060) человек

  • танков — 10364 (+12) ед,

  • боевых бронированных машин — 21523 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 24704 (+64) ед,

  • РСЗО — 1320 (+1) ед,

  • средства ПВО — 1107 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 331 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 29716 (+100),

  • крылатые ракеты — 3121 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 41003 (+111) ед,

  • специальная техника — 3780 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросила 81 КАБ и использовала для атак 2200 дронов-камикадзе.

Кроме того, противник совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Медведевка, Семеновка Черниговской области; Миропольское, Петрушевка, Турья, Угроиды, Михайловское Сумской области; Казачья Лопань Харьковской области; Новодаровка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка Запорожской области.

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