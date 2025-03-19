Силы обороны Украины поразили 16 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 16 районов сосредоточения личного состава, две пушки и состав вооружения и военной техники российских оккупантов. Всего на фронте произошло 140 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Армия РФ снова совершала авиационные удары и артиллерийские обстрелы, использовала дроны-камикадзе.
- Генштаб ВСУ информирует об успешных операциях украинских войск и большом количестве поражений врага на поле боя.
Потери армии РФ по состоянию на 19 марта 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 898070 (+1060) человек
танков — 10364 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 21523 (+14) ед,
артиллерийских систем — 24704 (+64) ед,
РСЗО — 1320 (+1) ед,
средства ПВО — 1107 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29716 (+100),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 41003 (+111) ед,
специальная техника — 3780 (+0)
Генштаб ВСУ сообщает, что армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросила 81 КАБ и использовала для атак 2200 дронов-камикадзе.
Кроме того, противник совершил 5300 артиллерийских обстрелов, в том числе 88 из реактивных систем залпового огня.
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