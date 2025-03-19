Сили оборони України уразили 16 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакувати 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки російських окупантів. Загалом на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Армія РФ знову здійснювала авіаційні удари та артилерійські обстріли, використовувала дрони-камікадзе.
- Генштаб ЗСУ інформує про успішні операції українських військ та велику кількість поразок ворога на полі бою.
Втрати армії РФ станом на 19 березня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 898070 (+1060) осіб
танків — 10364 (+12) од,
бойових броньованих машин — 21523 (+14) од,
артилерійських систем — 24704 (+64) од,
РСЗВ — 1320 (+1) од,
засоби ППО — 1107 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29716 (+100),
крилаті ракети — 3121 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 41003 (+111) од,
спеціальна техніка — 3780 (+0)
Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинула 81 КАБ та використала для атак 2200 дронів-камікадзе.
Окрім того, противник здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню.
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