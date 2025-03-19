Сили оборони України уразили 16 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили 16 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія українських воїнів успішно атакувати 16 районів зосередження особового складу, дві гармати та склад озброєння і військової техніки російських окупантів. Загалом на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • Армія РФ знову здійснювала авіаційні удари та артилерійські обстріли, використовувала дрони-камікадзе.
  • Генштаб ЗСУ інформує про успішні операції українських військ та велику кількість поразок ворога на полі бою.

Втрати армії РФ станом на 19 березня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 898070 (+1060) осіб

  • танків — 10364 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 21523 (+14) од,

  • артилерійських систем — 24704 (+64) од,

  • РСЗВ — 1320 (+1) од,

  • засоби ППО — 1107 (+0) од,

  • літаків — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів  — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29716 (+100),

  • крилаті ракети — 3121 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 41003 (+111) од,

  • спеціальна техніка — 3780 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинула 81 КАБ та використала для атак 2200 дронів-камікадзе.

Окрім того, противник здійснив 5300 артилерійських обстрілів, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Медведівка, Семенівка Чернігівської області; Миропільське, Петрушівка, Тур’я, Угроїди, Михайлівське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новодарівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка Запорізької області.

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