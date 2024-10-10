Силы обороны Украины поразили аэродром РФ "Ханская" в республике Адыгея

10 октября Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. В ходе атаки дроны уничтожили склад боеприпасов.

Генштаб подтвердил атаку по российскому аэродрому "Ханская"

Как отмечается, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.

На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Задача выполнена силами и средствами СБУ, Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций ВСУ, подытожили в Генштабе. Поделиться

На аэродроме "Ханская" в Адыгее РФ уничтожен склад с топливом

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, дроны преодолели более четырехсот километров, прежде чем достигли цели.

410 км от линии боевого столкновения, под Майкопом на аэродроме уничтожен состав ПСМ, — отметил Коваленко. Поделиться

Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.

Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.