Силы обороны Украины поразили аэродром РФ "Ханская" в республике Адыгея

10 октября Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. В ходе атаки дроны уничтожили склад боеприпасов.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали аэродром “Ханская” в Республике Адыгея, уничтожив склад боеприпасов.
- Атака была проведена дронами СБУ, Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций ВСУ.
- В результате удара возник пожар на территории военного объекта, на котором базировались самолеты Су-34 и Су-27.
- По данным росСМИ, аэродром “Ханская'”находится вблизи города Майкопа и активно используется военными для авиационных баз и учебных центров.
- Система мониторинга NASA зафиксировала пожар на аэродроме после атаки, что привело к эвакуации прилегающего поселка.
Генштаб подтвердил атаку по российскому аэродрому "Ханская"
Как отмечается, под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание.
На аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
На аэродроме "Ханская" в Адыгее РФ уничтожен склад с топливом
Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, дроны преодолели более четырехсот километров, прежде чем достигли цели.
Как отмечают росСМИ, военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км восточнее станицы Ханская, в 6 км северо-западнее города Майкопа.
Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.
Согласно открытым данным, там дислоцируется 272 учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
Сейчас росСМИ сообщают, что прилегающий к аэродрому поселок эвакуируют.
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