Сили оборони України уразили аеродром РФ "Ханская" в республіці Адигея

10 жовтня Сили оборони України уразили аеродром "Ханская", що у Республіці Адигея РФ. Під час атаки дрони знищили склад боєприпасів.

Генштаб підтвердив атаку по російському аеродрому "Ханская"

Як зазначається, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Завдання виконано силами і засобами СБУ, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ, — підсумували у Генштабі. Поширити

Як повідомили згодом джерела в українській розвідці, військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:

Су-34 ― 12 бортів;

Diamond DA42 ― 2 борти;

Л-39 ― 37 бортів;

Су-35С ― 4 борти;

Мі-8 ― 2 борти.

Після вибухів на аеродромі “Ханскій” на місце події виїхали багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.

Головне управління розвідки продовжить знищувати ворожий військовий потенціал усіма доступними способами. Ми нарощуємо власні спроможності атакувати військові об’єкти окупанта в глибокому тилу, тому Росія палає все масштабніше саме завдяки роботі БПЛА українського виробництва. Далі буде, - повідомив співрозмовник в ГУР Поширити

На аеродромі "Ханська" в Адигеї РФ знищено склад із паливом

Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, дрони подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.

410 км від лінії бойового зіткнення, під Майкопом на аеродромі знищено склад ПСМ, — зазначив Коваленко. Поширити

Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.