Сили оборони України уразили аеродром РФ "Ханская" в республіці Адигея

10 жовтня Сили оборони України уразили аеродром "Ханская", що у Республіці Адигея РФ. Під час атаки дрони знищили склад боєприпасів.
Головні тези:
- Сили оборони України успішно атакували аеродром “Ханська” в республіці Адигея РФ, знищивши склад боєприпасів.
- Атаку здійснили дрони СБУ, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ, підтвердив Генштаб.
- Знищено склад палива та боєприпасів, що розташовувалися на аеродромі “Ханська”, деталі наслідків уточнюються.
- Дрони подолали понад 410 км від лінії бойового зіткнення, досягнувши мети операції, поруч знищено склад ПСМ.
Генштаб підтвердив атаку по російському аеродрому "Ханская"
Як зазначається, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.
На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
Як повідомили згодом джерела в українській розвідці, військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.
У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема:
Су-34 ― 12 бортів;
Diamond DA42 ― 2 борти;
Л-39 ― 37 бортів;
Су-35С ― 4 борти;
Мі-8 ― 2 борти.
Після вибухів на аеродромі “Ханскій” на місце події виїхали багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.
На аеродромі "Ханська" в Адигеї РФ знищено склад із паливом
Як повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко, дрони подолали понад чотири сотні кілометрів, перш ніж досягли цілі.
Як зазначають росЗМІ, військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.
Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.
Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.
Наразі росЗМІ повідомляють, що прилегле до аеродрому селище евакуюють.
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