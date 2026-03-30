Силы обороны Украины поразили Алчевский меткомбинат и ряд стратегических объектов РФ

Поражены Алчевский металлургический комбинат, военный эшелон и пусковая ЗРК С-400. Об этом сообщил Генштаб ВСУ,

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины нанесли удары по Алчевскому металлургическому комбинату и военному эшелону, снижая потенциал агрессора.
  • Поражены пусковая установка ЗРК С-400, дорогостоящие объекты в Гвардейском (ТОТ АР Крым) и Луганской области.

Новый "хлопок" на ТОТ: что известно

В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить впечатления по критически важным объектам врага.

  • В районе поселка Гвардейское (ТОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

  • Также на временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

  • Среди прочего, вчера, в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон окупантов.

  • Кроме того, за минувшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БПЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., Рф) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника.

  • Несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березово Днепропетровской области, Басовка Сумской области и Гуляйполе в Запорожье.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Имеющиеся фото- и видеоматериалы объективного контроля подтверждают точность проводимых мероприятий.

Силы обороны Украины продолжают методически истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военную инфраструктуру.

