Силы обороны Украины поразили Алчевский меткомбинат и ряд стратегических объектов РФ

Поражены Алчевский металлургический комбинат, военный эшелон и пусковая ЗРК С-400. Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
Главные тезисы
- Силы обороны Украины нанесли удары по Алчевскому металлургическому комбинату и военному эшелону, снижая потенциал агрессора.
- Поражены пусковая установка ЗРК С-400, дорогостоящие объекты в Гвардейском (ТОТ АР Крым) и Луганской области.
Новый "хлопок" на ТОТ: что известно
В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить впечатления по критически важным объектам врага.
В районе поселка Гвардейское (ТОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Также на временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.
Среди прочего, вчера, в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон окупантов.
Кроме того, за минувшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БПЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., Рф) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника.
Несколько скоплений личного состава врага поражены в районах населенных пунктов Березово Днепропетровской области, Басовка Сумской области и Гуляйполе в Запорожье.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Имеющиеся фото- и видеоматериалы объективного контроля подтверждают точность проводимых мероприятий.
Силы обороны Украины продолжают методически истощать боевые возможности агрессора и разрушать его военную инфраструктуру.
