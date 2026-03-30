Силы обороны Украины поразили Алчевский меткомбинат и ряд стратегических объектов РФ

В рамках системных мер по снижению наступательного и экономического потенциала российского агрессора, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить впечатления по критически важным объектам врага.

В районе поселка Гвардейское (ТОТ АР Крым) подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Также на временно оккупированной Луганщине поражен Алчевский металлургический комбинат, задействованный в производстве боеприпасов большого калибра. На территории предприятия зафиксирован масштабный пожар.

Среди прочего, вчера, в районе поселка Новосветловка (ТОТ Луганской области), зафиксированы попадания в военный эшелон окупантов.

Кроме того, за минувшие сутки нанесена серия поражений по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы агрессора. Так, в районе Гуляйполя Запорожской области поражен пункт управления БПЛА; в районе села Новая Таволжанка (Белгородская обл., Рф) зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы противника.