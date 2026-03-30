Сили оборони України уразили Алчевський меткомбінат і низку стратегічних об'єктів РФ
Уражено Алчевський металургійний комбінат, військовий ешелон та пускову ЗРК С-400. Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно завдають удари по стратегічних об'єктах російського агресора, знижуючи його наступальний та економічний потенціал.
  • Зафіксовані ураження Алчевського металургійного комбінату та пускової установки ЗРК С-400, що призводить до значних збитків для ворога.

Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо

У межах системних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати уражень по критично важливих об’єктах ворога.

  • У районі селища Гвардійське (ТОТ АР Крим) підтверджено ураження дороговартісної пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

  • Також на тимчасово окупованій Луганщині уражено Алчевський металургійний комбінат, який задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу.

  • Серед іншого, вчора, у районі селища Новосвітлівка (ТОТ Луганської області), зафіксовані влучання у військовий ешелон окупантів.

  • Крім того, за минулу добу завдано серію уражень по пунктах управління та районах зосередження живої сили агресора. Так, у районі Гуляйполя Запорізької області уражено пункт управління БпЛА; у районі села Нова Таволжанка (Бєлгородська обл., рф) зафіксовано ураження району зосередження живої сили противника.

  • Кілька скупчень особового складу ворога уражено в районах населених пунктів Березове Дніпропетровської області, Басівка на Сумщині та Гуляйполе на Запоріжжі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Наявні фото- та відеоматеріали об’єктивного контролю підтверджують точність проведених заходів.

Сили оборони України продовжують методично виснажувати бойові спроможності агресора та руйнувати його воєнну інфраструктуру.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Гучна "бавовна" гримить в Ленінградській та Волгоградській областях — відео
“Бавовна” в Росії 27 березня - останні подробиці

