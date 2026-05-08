Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ "Кедровка" и 2 военных предприятия РФ
Подтверждено поражение арсенала ГРАУ "Кедровка" и двух предприятий по производству взрывчатки и ФАБов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

  • Украинские силы обороны успешно атаковали арсенал ГРАУ "Кедровка" и два военных предприятия в России.
  • Подтверждено поражение крупнейшего производителя взрывчатых веществ в России - "Завода им. Я.М. Свердлова".

ВСУ поразили ГРАУ "Кедровка"

Продолжаются меры по снижению возможностей РФ по вооруженной агрессии против Украины.

Так, подтверждено поражение 30 апреля 2026 г. производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижнегородская обл., РФ).

"Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Предприятие осуществляет снаряжение практически всех видов боеприпасов — авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т.д.

Среди прочего, завод снаряжает фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ).

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здании на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области России.

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская обл., РФ) — Брянского химического завода. Он является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев боеприпасов русской оккупационной армии.

