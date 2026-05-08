Силы обороны Украины поразили арсенал ГРАУ "Кедровка" и 2 военных предприятия РФ

Подтверждено поражение арсенала ГРАУ "Кедровка" и двух предприятий по производству взрывчатки и ФАБов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Продолжаются меры по снижению возможностей РФ по вооруженной агрессии против Украины.

Так, подтверждено поражение 30 апреля 2026 г. производственных зданий "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижнегородская обл., РФ).

"Завод им. Я.М. Свердлова" является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Предприятие осуществляет снаряжение практически всех видов боеприпасов — авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т.д.

Среди прочего, завод снаряжает фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ).

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здании на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление МО РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области России.

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская обл., РФ) — Брянского химического завода. Он является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев боеприпасов русской оккупационной армии.