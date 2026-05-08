Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ “Кедровка” та 2 військових підприємства РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ “Кедровка” та 2 військових підприємства РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна

Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ “Кедровка” та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Українські сили оборони здійснили удачні удари по арсеналу ГРАУ “Кедровка” та двом підприємствам у РФ.
  • Підтверджено ураження одного з найбільших російських виробників вибухових речовин - “Заводу ім. Я.М. Свердлова” у Дзержинську.

ЗСУ уразили ГРАУ “Кедровка”

Тривають заходи зі зниження спроможностей РФ щодо збройної агресії проти України.

Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель “Заводу ім. Я.М. Свердлова” у Дзержинську (Нижньогородська обл., РФ).

“Завод ім. Я.М. Свердлова” є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів — авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо.

Серед іншого завод споряджає фугасні авіабомби (ФАБ), які потім ворог використовує для створення керованих авіаційних бомб (КАБ).

Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО рф) “Кедровка” у населеному пункті Кедровка Свердловської області рф.

Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл., РФ) — Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб розкрив деталі ураження “ВНИИР-Прогресс” і НПЗ “Киришиский” у Росії
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки Сил оборони - які результати
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 1500 км від лінії фронту. Генштаб підтвердив ураження “Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”
Генштаб ЗСУ
бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Ярославльський" та низки стратегічних об'єктів Росії
Генштаб ЗСУ
НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?