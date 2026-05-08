Сили оборони України уразили арсенал ГРАУ “Кедровка” та 2 військових підприємства РФ

Підтверджено ураження арсеналу ГРАУ “Кедровка” та двох підприємств з виробництва вибухівки і ФАБів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Українські сили оборони здійснили удачні удари по арсеналу ГРАУ “Кедровка” та двом підприємствам у РФ.
- Підтверджено ураження одного з найбільших російських виробників вибухових речовин - “Заводу ім. Я.М. Свердлова” у Дзержинську.
ЗСУ уразили ГРАУ “Кедровка”
Тривають заходи зі зниження спроможностей РФ щодо збройної агресії проти України.
Так, підтверджено ураження 30 квітня 2026 року виробничих будівель “Заводу ім. Я.М. Свердлова” у Дзержинську (Нижньогородська обл., РФ).
“Завод ім. Я.М. Свердлова” є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Підприємство здійснює спорядження практично всіх видів боєприпасів — авіаційних та артилерійських снарядів, бойових частин протитанкових керованих ракет, боєприпасів для інженерних військ тощо.
Також підтверджено влучання 25 квітня 2026 року у будівлі на території арсеналу ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління МО рф) “Кедровка” у населеному пункті Кедровка Свердловської області рф.
Окрім того, підтверджено ураження у травні 2026 року інфраструктури підприємства з виробництва вибухівки у місті Сєльцо (Брянська обл., РФ) — Брянського хімічного заводу. Він є важливою складовою воєнно-промислового комплексу країни-агресора та однією з ланок забезпечення боєприпасами російської окупаційної армії.
