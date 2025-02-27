Силы обороны Украины поразили четыре командных пункта армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 08.00 27.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудара, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Железнодорожное, Варваровка, Львове.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.

На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двухлетней.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

В Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении кафиры пять раз атаковали в районах Временного Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкого и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Волшебного.

На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции сил обороны в районе Пятихаток.