Силы обороны Украины поразили четыре командных пункта армии РФ

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 110 боестолкновений.
Главные тезисы
- Украинские защитники отразили 110 боестолкновений за последние сутки, успешно сдерживая натиск российских захватчиков.
- Были нанесены удары по четырем командным пунктам армии РФ, причинив значительные потери военнослужащим врага.
- Украинские силы продолжают операцию в Курской области, успешно отбивая штурмовые действия агрессора.
Актуальная ситуация на фронте 27 февраля
Оперативная информация по состоянию на 08.00 27.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудара, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Глухов, Николаевка, Семеновка, Машево, Волчанские Хутора, Гуляйполе, Железнодорожное, Варваровка, Львове.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.
На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двухлетней.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.
В Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодцев, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины. На Северском направлении наши воины успешно отразили атаку противника в районе Григоровки.
На Краматорском направлении кафиры пять раз атаковали в районах Временного Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецкого и Крымского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Луч, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Волшебного.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции сил обороны в районе Пятихаток.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБов, совершил 463 обстрела, 36 из них — из РСЗО. Украинские защитники отразили 18 штурмовых действий захватчиков.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 13 боевых бронированных машин, 69 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 141 БПЛА оперативно-тактического уровня, 140 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-