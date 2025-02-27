Сили оборони України уразили чотири командних пункти армії РФ

Оперативна інформація станом на 08.00 27.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБів. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве, Вовчанські Хутори, Гуляйполе, Залізничне, Варварівка, Львове.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.