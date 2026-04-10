Силы обороны Украины поразили две буровые платформы РФ на шельфе Каспийского моря

В ночь на 10 апреля подразделения Сил обороны Украины в рамках понижения военно-экономического потенциала российского агрессора поразили две буровые платформы на шельфе Каспийского моря.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины атаковали две буровые платформы на шельфе Каспийского моря с целью понижения военно-экономического потенциала России.
- Пораженные буровые установки являются важными объектами для обеспечения горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.
ВСУ поразили буровые установки в Каспийском море
По предварительной информации, поражены ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-2) на буровой платформе на месторождении имени В. Грайфера (бывшее название — Ракушечное) и ледостойкая стационарная платформа (ЛСП-1) на буровой платформе на месторождении имени Юрия Корчагина.
Буровые платформы находятся на севере Каспийского моря в почти тысяче километров от линии боевого столкновения и являются важным звеном в обеспечении горюче-смазочными материалами российской оккупационной армии.
Силы обороны Украины продолжат поражать важные объекты окупантов до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.
