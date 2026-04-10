Сили оборони України уразили дві бурові платформи РФ на шельфі Каспійського моря
Категорія
Події
Дата публікації

Генштаб ЗСУ
платформа
Read in English

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.

Головні тези:

  • Сили оборони України уражили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря з метою зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
  • Уражені льодостійкі платформи є важливими об'єктами для забезпечення пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

ЗСУ уразили бурові установки в Каспійському морі

За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва — Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.

Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.

Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії рф проти України.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?