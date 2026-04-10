Сили оборони України уразили дві бурові платформи РФ на шельфі Каспійського моря

У ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора уразили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря.
Головні тези:
- Сили оборони України уражили дві бурові платформи на шельфі Каспійського моря з метою зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
- Уражені льодостійкі платформи є важливими об'єктами для забезпечення пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.
ЗСУ уразили бурові установки в Каспійському морі
За попередньою інформацією уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера (колишня назва — Ракушечноє) та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.
Бурові платформи знаходяться на півночі Каспійського моря за майже тисячу кілометрів від лінії бойового зіткнення та є важливою ланкою у забезпеченні пально-мастильними матеріалами російської окупаційної армії.
Сили оборони України продовжать уражати важливі об'єкти окупантів до повного припинення збройної агресії рф проти України.
