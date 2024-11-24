Силы обороны Украины поразили комплекс С-400 армии РФ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили комплекс С-400 армии РФ на Курщине

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили комплекс С-400 армии РФ на Курщине
Читати українською

В ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400" в Курской области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели успешную операцию, поразив позиции ракетных войск РФ и уничтожив радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400.
  • Эффективность операции подтверждена успешным попаданием в цель, свидетельствующим о высокой боеспособности украинских вооруженных сил.
  • Силы беспилотных систем приняли активное участие в операции, корректируя удар по командному пункту врага на Курщине и фиксируя результаты огневого поражения.
  • Успешное поражение комплекса С-400 армии РФ показывает, что украинская армия способна эффективно противодействовать угрозам в регионе.

ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области

Как отмечает Генштаб, в ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели, — добавили в Генштабе.

Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту в Курщине.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Операторы сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п.

Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
У ВСУ подтвердили атаку на командный пункт армии РФ на Курщине — видео
Силы беспилотных систем
Дворец
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ССО ликвидировали 10 российских оккупантов на Курщине — видео
ССО
ССО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Что задумал Путин на Курщине — ответ Зеленского
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?