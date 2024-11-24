Силы обороны Украины поразили комплекс С-400 армии РФ на Курщине

В ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400" в Курской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешную операцию, поразив позиции ракетных войск РФ и уничтожив радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400.
- Эффективность операции подтверждена успешным попаданием в цель, свидетельствующим о высокой боеспособности украинских вооруженных сил.
- Силы беспилотных систем приняли активное участие в операции, корректируя удар по командному пункту врага на Курщине и фиксируя результаты огневого поражения.
- Успешное поражение комплекса С-400 армии РФ показывает, что украинская армия способна эффективно противодействовать угрозам в регионе.
ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области
Как отмечает Генштаб, в ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.
Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".
Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту в Курщине.
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.
Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль".
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