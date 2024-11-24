Силы обороны Украины поразили комплекс С-400 армии РФ на Курщине

В ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400" в Курской области.

ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области

Как отмечает Генштаб, в ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400".

Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели, — добавили в Генштабе. Поделиться

Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту в Курщине.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Операторы сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Поделиться

Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль".