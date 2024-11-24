Сили оборони України уразили комплекс С-400 армії РФ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили комплекс С-400 армії РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили комплекс С-400 армії РФ на Курщині
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У ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.

Головні тези:

  • Підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.
  • Сили оборони України ударили по позиціях ракетних військ РФ, знищивши радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".
  • Успішне влучання в ціль підтверджене, що свідчить про високу ефективність операції.
  • Сили безпілотних систем української армії взяли участь у коригуванні удару по командному пункту ворога на Курщині.
  • Удар військ України по комплексу С-400 армії РФ свідчить про здатність української армії ефективно протистояти загрозам у регіоні.

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області

Як зазначає Генштаб, у ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі, — додали у Генштабі.

Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області.

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль”.

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