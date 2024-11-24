Сили оборони України уразили комплекс С-400 армії РФ на Курщині

У ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.
Головні тези:
- Підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.
- Сили оборони України ударили по позиціях ракетних військ РФ, знищивши радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".
- Успішне влучання в ціль підтверджене, що свідчить про високу ефективність операції.
- Сили безпілотних систем української армії взяли участь у коригуванні удару по командному пункту ворога на Курщині.
- Удар військ України по комплексу С-400 армії РФ свідчить про здатність української армії ефективно протистояти загрозам у регіоні.
ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області
Як зазначає Генштаб, у ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.
Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".
Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.
Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль”.
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