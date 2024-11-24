Сили оборони України уразили комплекс С-400 армії РФ на Курщині

У ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області

Як зазначає Генштаб, у ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

Зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі, — додали у Генштабі. Поширити

Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області. Поширити

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль”.