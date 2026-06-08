Силы обороны Украины поразили ЛПДС "Красный Яр", РЛС и еще несколько стратегических целей РФ
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Проиcшествия
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Силы обороны Украины поразили ЛПДС "Красный Яр", РЛС и еще несколько стратегических целей РФ

Генштаб ВСУ
Грушовая
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Украина нанесла эффективные удары по перевальной нефтебазе "Грушовая", ЛПДС "Красный яр" радиолокационной станции и другим объектам противника.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны нанесли успешные удары по стратегическим объектам России, включая ЛПДС “Красный Яр” и радиолокационные станции.
  • Нефтебаза “Грушовая” в Краснодарском крае была атакована, что вызвало пожар и значительный ущерб.

Генштаб подтвердил поражение ЛПДС "Красный Яр" и ряда военных объектов РФ

7 июня и в ночь на 8 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск.

В Краснодарском крае РФ поражена перевальная нефтебаза "Грушова" в районе населенного пункта Грушовая Балка. Зафиксирован пожар на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Нефтебаза "Грушова" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" — конечной точки магистральных нефтепроводов на юге российской федерации. Объект обеспечивает прием, скопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск.

Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн. кубометров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".

Также Силы обороны Украины избивали по линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области РФ. На территории объекта возник пожар. Информация о результатах и масштабе повреждений уточняется.

ЛПДС "Красный Яр" является узловым объектом на маршрутах подачи нефти в двух стратегических направлениях: на Волгоградский НПЗ и далее, на экспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске через нефтепровод "Куйбышев — Тихорецк".

Также нанесены впечатления по:

  • РЛС в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края РФ;

  • пунктах управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Новобогдановки и Новоивановки Запорожской области, Воскресенко Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области (РФ);

  • мастерские подразделения беспилотных летательных аппаратов окупантов в районе Бурчака;

  • составах материально-технических средств противника в районах Васильевки Запорожской области и Зеленого Поля Донецкой области;

  • сосредоточения личного состава противника в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.

Кроме того, в процессе уточнения, подтверждены результаты поражения 6 июня 2026 года нефтебазы "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае РФ — повреждена сливно-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами.

Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.

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