Украина нанесла эффективные удары по перевальной нефтебазе "Грушовая", ЛПДС "Красный яр" радиолокационной станции и другим объектам противника.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли успешные удары по стратегическим объектам России, включая ЛПДС “Красный Яр” и радиолокационные станции.
- Нефтебаза “Грушовая” в Краснодарском крае была атакована, что вызвало пожар и значительный ущерб.
Генштаб подтвердил поражение ЛПДС "Красный Яр" и ряда военных объектов РФ
7 июня и в ночь на 8 июня 2026 подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных, логистических и топливных объектов российских оккупационных войск.
В Краснодарском крае РФ поражена перевальная нефтебаза "Грушова" в районе населенного пункта Грушовая Балка. Зафиксирован пожар на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Нефтебаза "Грушова" входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" — конечной точки магистральных нефтепроводов на юге российской федерации. Объект обеспечивает прием, скопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск.
Также Силы обороны Украины избивали по линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области РФ. На территории объекта возник пожар. Информация о результатах и масштабе повреждений уточняется.
ЛПДС "Красный Яр" является узловым объектом на маршрутах подачи нефти в двух стратегических направлениях: на Волгоградский НПЗ и далее, на экспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске через нефтепровод "Куйбышев — Тихорецк".
Также нанесены впечатления по:
РЛС в районе населенного пункта Кабардинка Краснодарского края РФ;
пунктах управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Новобогдановки и Новоивановки Запорожской области, Воскресенко Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области (РФ);
мастерские подразделения беспилотных летательных аппаратов окупантов в районе Бурчака;
составах материально-технических средств противника в районах Васильевки Запорожской области и Зеленого Поля Донецкой области;
сосредоточения личного состава противника в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.
Кроме того, в процессе уточнения, подтверждены результаты поражения 6 июня 2026 года нефтебазы "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае РФ — повреждена сливно-наливная автомобильная эстакада, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами.
Силы обороны Украины продолжают системно снижать возможности российского агрессора по ведению войны против Украины.
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