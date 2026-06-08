Сили оборони України уразили ЛВДС "Красний Яр", РЛС та ще кілька стратегічних цілей РФ

Україна завдала ефективних ударів по перевальній нафтобазі "Грушова", ЛВДС "Красний яр" радіолокаційній станції та інших об'єктах противника.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили ефективні удари по стратегічних цілях РФ, включаючи ЛВДС “Красний Яр” та РЛС.
- Нафтобаза “Грушова” у Краснодарському краї була уражена, що призвело до пожежі та збитків.
Генштаб підтвердив ураження ЛВДС "Красний Яр" та низки військових об’єктів РФ
7 червня та в ніч на 8 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових, логістичних та паливних об'єктів російських окупаційних військ.
У Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушова" в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Нафтобаза "Грушова" входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні російської федерації. Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ.
Також Сили оборони України били по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.
ЛВДС "Красний Яр" є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках: на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську через нафтопровід "Куйбишев — Тихорецьк".
Також завдано уражень по:
РЛС у районі населеного пункту Кабардінка Краснодарського краю РФ;
пунктах управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запорізької області, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області (РФ);
майстерні підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака;
складах матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині;
зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.
Крім того, в процесі уточнення, підтверджено результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази "Усть-Лабинская" в Краснодарському краї РФ - пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами.
Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.
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