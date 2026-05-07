Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль и военные склады РФ

В ночь на 7 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

ВСУ поразили малый ракетный корабль и склады врага

В районе пункта базирования Каспийск (Каспийск, Республика Дагестан, РФ) поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт, который, в частности, имеет возможности для запуска крылатых ракет "Калибр".

Степень повреждений уточняется.

Также поражено:

пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БпЛА врага в районе Ясного Донецкой области;

склад боеприпасов в Калмыковке и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области.

Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Дерсово Донецкой области и Смелого в Запорожье.