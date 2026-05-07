Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль и военные склады РФ

В ночь на 7 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны нанесли успешные атаки на малый ракетный корабль проекта 22800 и военные объекты в ночь на 7 мая 2026 года.
- Были поражены пункт управления, склады боеприпасов и другие объекты российских оккупантов в разных регионах Украины.
ВСУ поразили малый ракетный корабль и склады врага
В районе пункта базирования Каспийск (Каспийск, Республика Дагестан, РФ) поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт, который, в частности, имеет возможности для запуска крылатых ракет "Калибр".
Также поражено:
пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БпЛА врага в районе Ясного Донецкой области;
склад боеприпасов в Калмыковке и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области.
Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Дерсово Донецкой области и Смелого в Запорожье.
Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
