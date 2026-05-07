Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль и военные склады РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили малый ракетный корабль и военные склады РФ

Генштаб ВСУ
катер
Read in English
Читати українською

В ночь на 7 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны нанесли успешные атаки на малый ракетный корабль проекта 22800 и военные объекты в ночь на 7 мая 2026 года.
  • Были поражены пункт управления, склады боеприпасов и другие объекты российских оккупантов в разных регионах Украины.

ВСУ поразили малый ракетный корабль и склады врага

В районе пункта базирования Каспийск (Каспийск, Республика Дагестан, РФ) поражен многоцелевой малый ракетный корабль проекта 22800 Каракурт, который, в частности, имеет возможности для запуска крылатых ракет "Калибр".

Степень повреждений уточняется.

Также поражено:

  • пункт управления противника в Сосновке Луганской области и пункт управления БпЛА врага в районе Ясного Донецкой области;

  • склад боеприпасов в Калмыковке и склад горюче-смазочных материалов оккупантов в районе Смоляниново Луганской области.

Украинские воины также нанесли поражения по сосредоточениям живой силы противника в районах Дерсово Донецкой области и Смелого в Запорожье.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Война меняется". Генштаб обновил статистику потерь армии РФ
Война трансформируется все быстрее
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб раскрыл детали поражения "ВНИИР-Прогресс" и НПЗ "Киришиский" в России
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Сил обороны — какие результаты
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Более 1500 км от фронта. Генштаб подтвердил поражение "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез"
Генштаб ВСУ
бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?