"Война меняется". Генштаб обновил статистику потерь армии РФ

Генеральный штаб ВСУ решил добавить новую графу в статистику потерь российских войск: речь идет о поражении вражеских наземных роботизированных комплексов. По состоянию на начало мая украинские воины успешно уничтожили около 1300 НРК противника.

Война трансформируется все быстрее

О важном обновлении в статистике потерь армии РФ журналистам рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховий.

Война меняется, становится все более технологичной. На поле сражения появляются не просто новые образцы, а новые типы вооружений и военной техники. Эти средства противника также уничтожают Силы обороны Украины, причем делают это все более массово. Дмитрий Лиховой Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ

Не так давно в центре внимания оказались именно НРК — наземные роботизированные комплексы.

Что любопытно, российские захватчики их привыкли называть "наземные робототехнические комплексы".

Именно из-за резкого увеличения НРК на поле боя в сводку Генштаба ВСУ по статистике потерь армии РФ добавляется еще одна позиция — "наземные робототехнические комплексы". Обновление запланировано уже на 3 мая.