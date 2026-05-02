"Война меняется". Генштаб обновил статистику потерь армии РФ

Генеральный штаб ВСУ решил добавить новую графу в статистику потерь российских войск: речь идет о поражении вражеских наземных роботизированных комплексов. По состоянию на начало мая украинские воины успешно уничтожили около 1300 НРК противника.
Главные тезисы
- Генштаб не вправе игнорировать новые типы вооружений и военной техники на фронте.
- За весь период войны украинские воины поразили/уничтожили 1294 единиц российских НРК.
Война трансформируется все быстрее
О важном обновлении в статистике потерь армии РФ журналистам рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховий.
Не так давно в центре внимания оказались именно НРК — наземные роботизированные комплексы.
Что любопытно, российские захватчики их привыкли называть "наземные робототехнические комплексы".
Именно из-за резкого увеличения НРК на поле боя в сводку Генштаба ВСУ по статистике потерь армии РФ добавляется еще одна позиция — "наземные робототехнические комплексы". Обновление запланировано уже на 3 мая.
Следует отметить, что количество уничтоженных вражеских НРК подсчитывалось и раньше, однако не афишировалось до сих пор.
