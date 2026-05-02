Категория
Украина
Дата публикации

"Война меняется". Генштаб обновил статистику потерь армии РФ

Читати українською
Источник:  Украинская правда

Генеральный штаб ВСУ решил добавить новую графу в статистику потерь российских войск: речь идет о поражении вражеских наземных роботизированных комплексов. По состоянию на начало мая украинские воины успешно уничтожили около 1300 НРК противника.

Главные тезисы

  • Генштаб не вправе игнорировать новые типы вооружений и военной техники на фронте.
  • За весь период войны украинские воины поразили/уничтожили 1294 единиц российских НРК.

О важном обновлении в статистике потерь армии РФ журналистам рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховий.

Война меняется, становится все более технологичной. На поле сражения появляются не просто новые образцы, а новые типы вооружений и военной техники. Эти средства противника также уничтожают Силы обороны Украины, причем делают это все более массово.

Дмитрий Лиховой

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ

Не так давно в центре внимания оказались именно НРК — наземные роботизированные комплексы.

Что любопытно, российские захватчики их привыкли называть "наземные робототехнические комплексы".

Именно из-за резкого увеличения НРК на поле боя в сводку Генштаба ВСУ по статистике потерь армии РФ добавляется еще одна позиция — "наземные робототехнические комплексы". Обновление запланировано уже на 3 мая.

Следует отметить, что количество уничтоженных вражеских НРК подсчитывалось и раньше, однако не афишировалось до сих пор.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?