"Війна змінюється". Генштаб оновив статистику втрат армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

"Війна змінюється". Генштаб оновив статистику втрат армії РФ

Сирський
Джерело:  Українська правда

Генеральний штаб ЗСУ вирішив додати нову графу у статистику втрат російських військ: йдеться про ураження ворожих наземних роботизованих комплексів. Станом на початок травня українські воїни успішно знищили майже 1300 НРК противника.

Головні тези:

  • Генштаб не має права ігнорувати факт появи нових типів озброєнь і військової техніки на фронті.
  • За весь період війни українські воїни уразили/знищили 1294 одиниць російських НРК.

Війна трансформується дедалі швидше

Про важливе оновлення у статистиці втрат армії РФ журналістам розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною. На полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують Сили оборони України, причому роблять це дедалі більш масово.

Дмитро Лиховій

Дмитро Лиховій

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ

Не так давно у центрі уваги опинилися саме НРК — наземні роботизовані комплекси.

Що цікаво, російські загарбники їх звикли називати "наземні робототехнічні комплекси".

Саме через різке збільшення НРК на полі бою у щоденне зведення Генштабу ЗСУ щодо статистики втрат армії РФ додається ще одна позиція — "наземні робототехнічні комплекси". Оновлення запланували уже на 3 травня.

Варто зазначити, що кількість знищених ворожих НРК підраховувалася й раніше, проте не афішувалася досі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДШВ показали ліквідацію "псковських десантників" — відео
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Новий успішний удар ДШВ - як це було
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Робота нового ЗРК STASH уперше потрапила на відео
Український ЗРК STASH - усі подробиці та відео
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Пісторіус відреагував на рішення США помститися Німеччині
Пісторіус

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?