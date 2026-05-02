"Війна змінюється". Генштаб оновив статистику втрат армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ вирішив додати нову графу у статистику втрат російських військ: йдеться про ураження ворожих наземних роботизованих комплексів. Станом на початок травня українські воїни успішно знищили майже 1300 НРК противника.
Головні тези:
- Генштаб не має права ігнорувати факт появи нових типів озброєнь і військової техніки на фронті.
- За весь період війни українські воїни уразили/знищили 1294 одиниць російських НРК.
Війна трансформується дедалі швидше
Про важливе оновлення у статистиці втрат армії РФ журналістам розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій.
Не так давно у центрі уваги опинилися саме НРК — наземні роботизовані комплекси.
Що цікаво, російські загарбники їх звикли називати "наземні робототехнічні комплекси".
Саме через різке збільшення НРК на полі бою у щоденне зведення Генштабу ЗСУ щодо статистики втрат армії РФ додається ще одна позиція — "наземні робототехнічні комплекси". Оновлення запланували уже на 3 травня.
Варто зазначити, що кількість знищених ворожих НРК підраховувалася й раніше, проте не афішувалася досі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-