"Війна змінюється". Генштаб оновив статистику втрат армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ вирішив додати нову графу у статистику втрат російських військ: йдеться про ураження ворожих наземних роботизованих комплексів. Станом на початок травня українські воїни успішно знищили майже 1300 НРК противника.

Війна трансформується дедалі швидше

Про важливе оновлення у статистиці втрат армії РФ журналістам розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій.

Війна змінюється, стає дедалі більш технологічною. На полі бою з'являються не просто нові зразки, а нові типи озброєнь і військової техніки. Ці засоби противника також знищують Сили оборони України, причому роблять це дедалі більш масово. Дмитро Лиховій Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ

Не так давно у центрі уваги опинилися саме НРК — наземні роботизовані комплекси.

Що цікаво, російські загарбники їх звикли називати "наземні робототехнічні комплекси".

Саме через різке збільшення НРК на полі бою у щоденне зведення Генштабу ЗСУ щодо статистики втрат армії РФ додається ще одна позиція — "наземні робототехнічні комплекси". Оновлення запланували уже на 3 травня.