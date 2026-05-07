Сили оборони України уразили малий ракетний корабель та військові склади РФ
У ніч на 7 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

  • Українські сили оборони здійснили успішні атаки на малий ракетний корабель проекту 22800 та військові об’єкти ворога в ніч на 7 травня 2026 року.
  • Під час атак були уражені пункт управління та склади боєприпасів російських окупантів в різних регіонах України.

ЗСУ уразили малий ракетний корабель та склади ворога

У районі пункту базування “Каспийск” (Каспійськ, Республіка Дагестан, рф) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 “Каракурт”, який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр".

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також уражено:

  • пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині;

  • склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.

Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.

