Сили оборони України уразили малий ракетний корабель та військові склади РФ

У ніч на 7 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Головні тези:
- Українські сили оборони здійснили успішні атаки на малий ракетний корабель проекту 22800 та військові об’єкти ворога в ніч на 7 травня 2026 року.
- Під час атак були уражені пункт управління та склади боєприпасів російських окупантів в різних регіонах України.
ЗСУ уразили малий ракетний корабель та склади ворога
У районі пункту базування “Каспийск” (Каспійськ, Республіка Дагестан, рф) уражено багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 “Каракурт”, який, зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет "Калібр".
Також уражено:
пункт управління противника у Соснівці Луганської області та пункт управління БпЛА ворога у районі Ясного на Донеччині;
склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.
Українські воїни також завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Дерсового Донецької області та Смілого на Запоріжжі.
Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ураження по об’єктах противника до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України.
