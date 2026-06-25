Силы обороны Украины поразили нефтебазу, три моста и РЛС на ВОТ

Генштаб ВСУ заявил о новых поражениях на ТОТ и территории РФ. Так, удары получили нефтебаза в Краснодарском крае, мосты и радиолокационный комплекс "Скала-М"

Новые поражения военных объектов РФ от ВСУ

В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 25 июня подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Полтавская" в Краснодарском крае, РФ.

Зафиксирован пожар на территории предприятия. Объект привлечен в обеспечении русских войск на оккупированных территориях Украины.

Кроме того, поражены три моста, которые враг использует для опрокидывания войск и подвоза боеприпасов. Автомобильный мост через реку Корсак в Запорожской области и два железнодорожных моста: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Масштабы повреждений уточняются.

Также прошедшие сутки наши воины успешно поразили состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки на Луганщине, командный пункт подразделения неподалеку от Цукурино Донецкой области, а также радиолокационную станцию "Небо" и радиолокационный комплекс "Скала-М" в районе Керчи на временно оккупированной территории украинского Крыма.