Сили оборони України уразили нафтобазу, три мости та РЛС на ТОТ
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Події
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Сили оборони України уразили нафтобазу, три мости та РЛС на ТОТ

Генштаб ЗСУ
бавовна

Генштаб ЗСУ заявив про нові ураження на ТОТ та території РФ. Так, ударів зазнали нафтобаза у Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс “Скала-М”

Головні тези:

  • Сили оборони України ударили на нафтобазу та три мости, які використовує ворог для підвезення боєприпасів.
  • Зареєстровано нові ураження на території РФ, включаючи радіолокаційний комплекс і нафтобазу у Краснодарському краї.

Нові ураження військових об’єктів РФ від ЗСУ

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу “Полтавська” у Краснодарському краї, РФ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об’єкт залучений у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України.

Окрім того, уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів. Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також минулої доби наші воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію “Небо” і радіолокаційний комплекс “Скала-М” у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ проти України.

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