Силы обороны Украины поразили нефтеналивной терминал и военно-морскую базу РФ в Новороссийске

Генштаб ВСУ заявил о поражении нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске. Также есть результаты попаданий по НПЗ "Албашнефть".

Новая "бавовна" в Новороссийске: что известно

В ночь на 2 марта в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Зафиксирован масштабный пожар на территории.

По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ).