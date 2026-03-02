Силы обороны Украины поразили нефтеналивной терминал и военно-морскую базу РФ в Новороссийске

Генштаб ВСУ заявил о поражении нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске. Также есть результаты попаданий по НПЗ "Албашнефть".
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешный удар по нефтеналивному терминалу и военно-морской базе в Новороссийске.
- Нанесенный ущерб включает поражение нефтяного терминала, военно-морской базы, а также объектов комплекса С-400.
Новая "бавовна" в Новороссийске: что известно
В ночь на 2 марта в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Зафиксирован масштабный пожар на территории.
По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения 28 февраля 2026 нефтеперерабатывающего завода "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ).
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора.
