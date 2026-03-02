Сили оборони України уразили нафтоналивний термінал і військово-морську базу РФ у Новоросійську

Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового терміналу і військово-морської бази в Новоросійську. Також є результати влучань по НПЗ “Албашнєфть”.

Нова “бавовна” у Новоросійську: що відомо

У ніч на 2 березня у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Шесхаріс” та військово-морську базу “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано масштабну пожежу на території.

За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ).