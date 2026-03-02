Сили оборони України уразили нафтоналивний термінал і військово-морську базу РФ у Новоросійську
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України уразили нафтоналивний термінал і військово-морську базу РФ у Новоросійську

Генштаб ЗСУ
бавовна

Генштаб ЗСУ заявив про ураження нафтового терміналу і військово-морської бази в Новоросійську. Також є результати влучань по НПЗ “Албашнєфть”.

Головні тези:

  • Сили оборони України ударили на нафтовий термінал та військово-морську базу у Новоросійську з метою послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ.
  • Підтверджено ураження нафтоналивних стендерів та радіолокаційної станції комплексу С-400 в російських об'єктах.

Нова “бавовна” у Новоросійську: що відомо

У ніч на 2 березня у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал “Шесхаріс” та військово-морську базу “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ. Зафіксовано масштабну пожежу на території.

За попередньою інформацією підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції із комплексу С-400.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару в результаті ураження 28 лютого 2026 року нафтопереробного заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ).

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Потужна "бавовна" у Бєлгороді — у місті почалися проблеми зі світлом і водою
Бєлгород
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" під Луганськом. Електропідстанція палає на тлі вибухів — відео
Луганськ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували нафтоналивний термінал "Шесхаріс" у Новоросійську — відео
Шесхаріс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?