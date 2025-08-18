Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, РФ).
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели успешную атаку на нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области, РФ.
- Прекращение перекачки нефти на станции «Никольское» привело к пожару и полной остановке работы магистрального нефтепровода «Дружба».
- Действия украинских военных нацелены на ослабление военно-экономического потенциала РФ и прекращение вооруженной агрессии против Украины.
Новая нефтяная бавовна в РФ: что известно
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ,
