Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в РФ
Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, РФ).

  • Силы обороны Украины провели успешную атаку на нефтеперекачивающую станцию «Никольское» в Тамбовской области, РФ.
  • Прекращение перекачки нефти на станции «Никольское» привело к пожару и полной остановке работы магистрального нефтепровода «Дружба».
  • Действия украинских военных нацелены на ослабление военно-экономического потенциала РФ и прекращение вооруженной агрессии против Украины.

Новая нефтяная бавовна в РФ: что известно

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена.

Нефтеперекачивающая станция "Никольское" является частью экономической инфраструктуры РФ и вовлечена в обеспечение оккупационных войск российского агрессора.

Силы обороны Украины последовательно работают над понижением военно-экономического потенциала РФ с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины.

