Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у РФ
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ).

Головні тези:

  • Сили оборони України активно ведуть бойові дії для зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
  • Удар по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» призвів до повної зупинки перекачування нафти по магістральному нафтопроводу.
  • Станція «Нікольскоє» була важливою частиною економічної інфраструктури РФ, що забезпечувала окупаційні війська Росії.

Нова нафтова бавовна у РФ: що відомо

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ,

Нафтоперекачувальна станція "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ та залучена у забезпеченні окупаційних військ російського агресора.

Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України.

