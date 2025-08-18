Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" у РФ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» (Тамбовська область, РФ).
Головні тези:
- Сили оборони України активно ведуть бойові дії для зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
- Удар по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє» призвів до повної зупинки перекачування нафти по магістральному нафтопроводу.
- Станція «Нікольскоє» була важливою частиною економічної інфраструктури РФ, що забезпечувала окупаційні війська Росії.
Нова нафтова бавовна у РФ: що відомо
У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ,
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-