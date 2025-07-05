Силы обороны Украины поразили объект ВПК России в Чебоксарах

Силы обороны Украины поразили военный завод в Чебоксарах

В рамках снижения способностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора — АО «ВНИИР-Прогресс» (ЧУИВА-Прогресс).

Целью являлись мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета".

Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах «Искандер-К», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно совершает обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры.

Подтверждено, что средства поражения достигли района цели.

Результаты уточняются.