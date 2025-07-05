Силы обороны Украины поразили объект ВПК России в Чебоксарах

Нанесено поражение объекту ВПК, производящему адаптивные антенные решетки "Комета" в Чебоксарах РФ.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны успешно нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России в Чебоксарах, где производят адаптивные антенные решетки 'Комета'.
- Эта операция является частью стратегии снижения военно-экономического потенциала российских военных и прекращения вооруженной агрессии против Украины.
- Поражение объекта военно-промышленного комплекса России в Чебоксарах направлено на обеспечение безопасности и защиту гражданского населения Украины.
Силы обороны Украины поразили военный завод в Чебоксарах
В рамках снижения способностей противника по изготовлению высокоточного вооружения, в ночь на 5 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора — АО «ВНИИР-Прогресс» (ЧУИВА-Прогресс).
Целью являлись мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета".
Они используются в БпЛА типа Shahed, ракетах «Искандер-К», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно совершает обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры.
Подтверждено, что средства поражения достигли района цели.
Результаты уточняются.
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