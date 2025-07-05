Сили оборони України уразили об’єкт ВПК Росії у Чебоксарах

Завдано ураження об’єкту ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета" у Чебоксарах РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України уразили воєнний завод у Чебоксарах

У межах зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, у ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження важливого об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора — АТ «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, Чуваська республіка РФ).

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета".

Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.

Результати уточнюються.