Сили оборони України уразили об’єкт ВПК Росії у Чебоксарах

Завдано ураження об’єкту ВПК, що виробляє адаптивні антенні решітки "Комета" у Чебоксарах РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили успішну операцію, ураживши об’єкт військово-промислового комплексу Росії у Чебоксарах.
- У результаті ураження воєнного заводу у Чебоксарах були нанесені удари по виробництву адаптивних антенних решіток "Комета", які використовуються у високоточному озброєнні, що регулярно використовується противником при обстрілах України.
- Ця акція є частиною стратегії зниження воєнно-економічного потенціалу російських військових та припинення збройної агресії проти України.
- Удар по об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора є важливим кроком у забезпеченні безпеки та захисту цивільного населення України.
- Дії Сил оборони України свідчать про рішучість у протистоянні з ворогом та відстоюванні національних інтересів країни.
Сили оборони України уразили воєнний завод у Чебоксарах
У межах зниження спроможностей противника з виготовлення високоточного озброєння, у ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження важливого об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора — АТ «ВНИИР-Прогресс» (Чебоксари, Чуваська республіка РФ).
Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток "Комета".
Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.
Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі.
Результати уточнюються.
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