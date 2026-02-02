Силы обороны Украины поразили пункты управления беспилотниками и склад БК на ВОТ

В ночь на 2 февраля 2026 года подразделения Сил обороны нанесли серию результативных поражений по объектам противника на временно оккупированных территориях Украины.

Поражены вражеские пункты управления и склад боеприпасов

В частности, в районе Кураховки (ТОТ Донецкой области) поражены два пункта управления противника: полкового и дивизионного уровней.

В том же районе зафиксировано попадание в состав боеприпасов, обеспечивавшего подразделения захватчиков.

Кроме того, Силы обороны Украины последовательно отражаются на пунктах управления БпЛА, что значительно ослабляет возможности врага. Зафиксировано поражение таких целей в Успеновке и Гуляйполе Запорожской области.

Потери окупантов уточняются. Поделиться

Силы обороны системно подрывают наступательный потенциал российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины!