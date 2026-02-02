Сили оборони України уразили пункти управління безпілотниками та склад БК на ТОТ

У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серії результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.

Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів

Зокрема, у районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів.

У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників.

Крім того, Сили оборони України послідовно б'ють по пунктах управління БпЛА, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.

Втрати окупантів уточнюються.

Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України!