Сили оборони України уразили пункти управління безпілотниками та склад БК на ТОТ

У ніч на 2 лютого 2026 року підрозділи Сил оборони завдали серії результативних уражень по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління та складах боєприпасів противника на окупованих територіях.
- У результаті операції було зруйновано пункти управління полкового та дивізійного рівнів, а також склад боєприпасів підрозділів загарбників.
Уражено ворожі пункти управління та склад боєприпасів
Зокрема, у районі Курахівки (ТОТ Донецької області), уражено два пункти управління противника: полкового та дивізійного рівнів.
У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників.
Крім того, Сили оборони України послідовно б'ють по пунктах управління БпЛА, що значно послаблює спроможності ворога. Зафіксовано ураження таких цілей у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України!
