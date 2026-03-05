Силы обороны Украины поразили ряд логистических объектов армии РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда логистических объектов и сосредоточение живой силы противника на временно оккупированных территориях Украины.
Главные тезисы
- Украинские военные провели успешные удары по логистическим объектам армии РФ в Донецкой и Крымской областях.
- Объекты, пораженные силами обороны Украины, включают склады боеприпасов и другие стратегически важные цели.
Новая "бавовна" на ВОТ: что известно
В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили:
склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки,
состав материально-технических средств неподалеку Чистякового на временно оккупированной Донбассе,
наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского во временно оккупированном украинском Крыму.
Также украинские военные избивали по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области.
Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.
