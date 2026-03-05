Силы обороны Украины поразили ряд логистических объектов армии РФ на ВОТ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили ряд логистических объектов армии РФ на ВОТ

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда логистических объектов и сосредоточение живой силы противника на временно оккупированных территориях Украины.

Главные тезисы

  • Украинские военные провели успешные удары по логистическим объектам армии РФ в Донецкой и Крымской областях.
  • Объекты, пораженные силами обороны Украины, включают склады боеприпасов и другие стратегически важные цели.

Новая "бавовна" на ВОТ: что известно

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора в ночь на 4 марта подразделения Сил обороны Украины поразили:

  • склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки,

  • состав материально-технических средств неподалеку Чистякового на временно оккупированной Донбассе,

  • наземный ретранслятор пункта управления ударными БпЛА типа Герань/Гербера в районе Черноморского во временно оккупированном украинском Крыму.

Также украинские военные избивали по скоплениям живой силы противника в окрестностях Березового на Днепропетровщине и возле Покровска Донецкой области.

Утраты врага и масштабы ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Новая "бавовна" в России. Пожары бушуют в порту Туапсе и на НПЗ
Туапсе накрыла новая мощная "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" в Белгороде — в городе начались проблемы со светом и водой
Белгород
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Бавовна" под Луганском. Электроподстанция пылает на фоне взрывов — видео
Луганск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?