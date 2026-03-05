Сили оборони України уразили низку логістичних об’єктів армії РФ на ТОТ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях України.
Головні тези:
- Сили оборони України здійснили успішні удари по логістичних об'єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях.
- Українські військові атакували склади боєприпасів та інші стратегічно важливі цілі на Донеччині та Криму.
Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо
У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили:
склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки,
склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині,
наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.
Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.
