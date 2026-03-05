Сили оборони України уразили низку логістичних об’єктів армії РФ на ТОТ
Сили оборони України уразили низку логістичних об’єктів армії РФ на ТОТ

бавовна
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника на тимчасово окупованих територіях України.

Головні тези:

  • Сили оборони України здійснили успішні удари по логістичних об'єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях.
  • Українські військові атакували склади боєприпасів та інші стратегічно важливі цілі на Донеччині та Криму.

Нова “бавовна” на ТОТ: що відомо

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили:

  • склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки,

  • склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині,

  • наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора.

