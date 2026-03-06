Силы обороны Украины поразили ряд объектов управления и военной инфраструктуры армии РФ

В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 4 и в ночь на 5 марта нанесли поражение ряду важных объектов противника.

Поражён склад боеприпасов и другие важные цели оккупантов

В частности, поражен склад боеприпасов в районе Бердянского (ТОТ Донецкой обл.), а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, нанесено поражение объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск:

складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на ТОТ Запорожской обл.),

Приазовскому на ТОТ Донетчины,

состав горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя.

Также поражены объекты управления и инфраструктуры противника: командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области, пункт управления БПЛА противника в Муроме (Белгородская обл. РФ), башня связи в Приморске (ТОТ Запорожской обл.).

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.