Сили оборони України уразили низку об'єктів управління та військової інфраструктури армії РФ
Сили оборони України уразили низку об’єктів управління та військової інфраструктури армії РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
У межах зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони України 4-го та у ніч на 5-е березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Головні тези:

  • Спроба знизити наступальні можливості російського агресора за допомогою уражень важливих об'єктів військової інфраструктури.
  • Уражені склади боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення, пункти управління та командно-спостережні пункти противника.

Уражено склад боєприпасів та інші важливі цілі окупантів

Зокрема уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (ТОТ Донецької обл.), а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ:

  • складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл.),

  • Приазовському на ТОТ Донеччини,

  • складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. РФ), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ.

