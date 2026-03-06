Сили оборони України уразили низку об’єктів управління та військової інфраструктури армії РФ

У межах зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони України 4-го та у ніч на 5-е березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Уражено склад боєприпасів та інші важливі цілі окупантів

Зокрема уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (ТОТ Донецької обл.), а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ:

складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл.),

Приазовському на ТОТ Донеччини,

складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. РФ), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.