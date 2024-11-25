Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов на территории РФ

25 ноября Силы обороны Украины поразили важнейшие объекты Российской Федерации. В частности, были атакованы Брянская, Калужская и Курская области.
Главные тезисы
- Нефтебаза в Калужской области РФ и завод Тайфун были успешно атакованы дронами-камикадзе, вызвав серию взрывов и пожар.
- Атака Украинских Сил обороны направлена на уничтожение военных объектов, используемых против Украины.
- Завод Тайфун производит важные компоненты для российских систем связи, радиоэлектронной разведки и противовоздушной обороны.
- Объектами атаки стали нефтебаза АО “Калуганефтепродукт” и завод “Тайфун”, являющиеся частью российского военно-промышленного комплекса.
- Атака на военные объекты в Брянской, Калужской и Курской областях России является частью защитных действий Украины.
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Калужской области РФ
Также отмечается, что ВСУ атаковали важные цели российских окупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России.
Что известно об атаке на нефтебазу в Калужской области РФ
Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.
На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.
Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.
Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.
Также как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК.
Этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
Также "Тайфун" производит детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и усовершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции разных военных систем.
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