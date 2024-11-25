Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов на территории РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов на территории РФ
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25 ноября Силы обороны Украины поразили важнейшие объекты Российской Федерации. В частности, были атакованы Брянская, Калужская и Курская области.

Главные тезисы

  • Нефтебаза в Калужской области РФ и завод Тайфун были успешно атакованы дронами-камикадзе, вызвав серию взрывов и пожар.
  • Атака Украинских Сил обороны направлена на уничтожение военных объектов, используемых против Украины.
  • Завод Тайфун производит важные компоненты для российских систем связи, радиоэлектронной разведки и противовоздушной обороны.
  • Объектами атаки стали нефтебаза АО “Калуганефтепродукт” и завод “Тайфун”, являющиеся частью российского военно-промышленного комплекса.
  • Атака на военные объекты в Брянской, Калужской и Курской областях России является частью защитных действий Украины.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в Калужской области РФ

Есть подтверждение успешного поражения нефтебазы в Калужской области. Результаты боевой работы по другим объектам уточняются, сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что ВСУ атаковали важные цели российских окупантов в Брянской, Калужской и Курской областях России.

Что известно об атаке на нефтебазу в Калужской области РФ

Как сообщают источники, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар.

На видео очевидцев из российских пабликов видны безуспешные попытки российской ПВО отразить атаку БПЛА.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на источники на АО «Калуганефтепродукт» в Калуге 4 нефтеналивных резервуара повреждены в результате атаки БПЛА.

По меньшей мере, 8 беспилотников в ночь с 24 на 25 ноября атаковали нефтебазу АО «Калуганефтепродукт» на Грабцовском шоссе в Калуге. Повреждения получили 4 резервуара с топливом, возник пожар. Пострадавших нет. В городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК. Также после ударов дронов загорелась нефтебаза "Калуганефтепродукт".

Также как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в городе Калуга Калужской области РФ дроны атаковали завод "Тайфун", являющийся частью российского ВПК.

Этот завод выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования, производит компоненты для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.

Также "Тайфун" производит детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов, занимается обслуживанием и усовершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.

Кроме того, завод производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции разных военных систем.

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