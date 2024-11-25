Сили оборони України уразили низку військових обʼєктів на території РФ

25 листопада Сили оборони України уразили важливі об'єкти Російської Федерації. Зокрема були атаковані Брянська, Калузька й Курська області.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Калузькій області РФ

Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються, — повідомили в Генштабі Поширити

Також зазначається, що ЗСУ атакували важливі цілі російських окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

Що відомо про атаку на нафтобазу у Калузькій області РФ

Як повідомляють джерела, близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

На відео очевидців із російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППО відбити атаку БПЛА.

Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела на АТ «Калуганафтопродукт» у Калузі 4 нафтоналивні резервуари пошкоджені внаслідок атаки БПЛА.

Щонайменше 8 безпілотників у ніч з 24 на 25 листопада атакували нафтобазу АТ «Калуганафтопродукт» на Грабцівському шосе в Калузі. Ушкодження отримали 4 резервуари з паливом, виникла пожежа. Постраждалих немає.У місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Також після ударів дронів загорілася нафтобаза "Калуганафтопродукт". Поширити

Також як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у місті Калуга Калузької області РФ дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК.

Цей завод випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

Також "Тайфун" виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.

Крім того, завод виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.