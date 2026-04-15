Силы обороны Украины поразили РЛС и логистические объекты армии РФ

Поражены РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Новвя "бавовна" на ТОТ и на территории РФ: что известно

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора 14-го и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов врага.

Так, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ТОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ТОТ АР Крым).

На временно оккупированной территории Запорожской области наши воины избивали также по составу боеприпасов в районе н.п. Терпение.

На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Горное, поражен состав БпЛА. В районе Мариуполя — цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного — склады материально-технических средств захватчиков.

По сосредоточениям живой силы противника наши воины избивали в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березово — Днепропетровской, Родинское — Донецкой области и Олешки в Херсонской области.

Поражались и другие важные объекты русского агрессора.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины.