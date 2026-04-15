Силы обороны Украины поразили РЛС и логистические объекты армии РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ
РЛС
Читати українською

Поражены РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно поразили РЛС из состава ЗРК С-400 и логистические объекты армии РФ.
  • Атака направлена на снижение наступательных возможностей российского агрессора и прекращение вооруженной агрессии против Украины.

Новвя "бавовна" на ТОТ и на территории РФ: что известно

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора 14-го и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов врага.

  • Так, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ТОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ТОТ АР Крым).

  • На временно оккупированной территории Запорожской области наши воины избивали также по составу боеприпасов в районе н.п. Терпение.

  • На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Горное, поражен состав БпЛА. В районе Мариуполя — цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного — склады материально-технических средств захватчиков.

По сосредоточениям живой силы противника наши воины избивали в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березово — Днепропетровской, Родинское — Донецкой области и Олешки в Херсонской области.

Поражались и другие важные объекты русского агрессора.

Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГПСУ
РЛС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем
ТОР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?