Поражены РЛС из состава ЗРК С-400, логистические объекты и сосредоточение живой силы противника. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно поразили РЛС из состава ЗРК С-400 и логистические объекты армии РФ.
- Атака направлена на снижение наступательных возможностей российского агрессора и прекращение вооруженной агрессии против Украины.
Новвя "бавовна" на ТОТ и на территории РФ: что известно
В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора 14-го и в ночь на 15 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов врага.
Так, поражена радиолокационная станция 96Л6 из состава зенитного ракетного комплекса "С-400" (Красногорское, ТОТ Запорожской обл.) и радиолокационная станция "Небо-СВУ" (Гвардейское, ТОТ АР Крым).
На временно оккупированной территории Запорожской области наши воины избивали также по составу боеприпасов в районе н.п. Терпение.
На ТОТ Донецкой области, в районе н.п. Горное, поражен состав БпЛА. В районе Мариуполя — цистерны с горюче-смазочными материалами, а в окрестностях Рыбинского и Тополиного — склады материально-технических средств захватчиков.
По сосредоточениям живой силы противника наши воины избивали в районах населенных пунктов Ивановский и Волфинский Курской области РФ, а также Красногорское Запорожской области, Березово — Днепропетровской, Родинское — Донецкой области и Олешки в Херсонской области.
Поражались и другие важные объекты русского агрессора.
Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на снижение боевого потенциала российских оккупантов и прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины.
