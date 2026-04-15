Сили оборони України уразили РЛС та логістичні об’єкти армії РФ
Сили оборони України уразили РЛС та логістичні об'єкти армії РФ

Уражено РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичні об’єкти та зосередження живої сили противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Сили оборони України успішно атакували радарні станції та логістичні об’єкти армії РФ, щоб знизити бойовий потенціал агресора.
  • Збитки російського ворога уточнюються, проте нам відомо про удар по складам зенітних ракетних комплексів та інші важливі об'єкти.

Нова “бавовна” на ТОТ і на території РФ: що відомо

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14-го та у ніч на 15-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

  • Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу “С-400” (Красногірське, ТОТ Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію “Небо-СВУ” (Гвардійське, ТОТ АР Крим).

  • На тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

  • На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя — цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного — склади матеріально-технічних засобів загарбників.

По зосередженнях живої сили противника наші воїни били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове  — Дніпропетровської, Родинське — Донецької області та Олешки на Херсонщині.

Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.

Більше по темі

Прикордонники знищили рідкісну РЛС зв'язку окупантів на Луганщині — відео
ДПСУ
РЛС
CБС уразили склад БпЛА, літак та РЛС армії РФ у Криму — відео
Сили безпілотних систем
СБС та ГУР провели нові операції - які результати
Сили безпілотних систем уразили ще кілька російських РЛС та ЗРК — відео
Сили безпілотних систем
Тор

