Сили оборони України уразили РЛС та логістичні об’єкти армії РФ

Уражено РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичні об’єкти та зосередження живої сили противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Нова “бавовна” на ТОТ і на території РФ: що відомо

У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора 14-го та у ніч на 15-е квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

Так, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу “С-400” (Красногірське, ТОТ Запорізької обл.) та радіолокаційну станцію “Небо-СВУ” (Гвардійське, ТОТ АР Крим).

На тимчасово окупованій території Запорізької області наші воїни били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Гірне, уражено склад БпЛА. В районі Маріуполя — цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного — склади матеріально-технічних засобів загарбників.

По зосередженнях живої сили противника наші воїни били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове — Дніпропетровської, Родинське — Донецької області та Олешки на Херсонщині.

Уражалися й інші важливі об'єкти російського агресора.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.