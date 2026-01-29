Силы обороны Украины поразили РЛС и ряд пунктов управления дронами на ВОТ

Благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины, в рамках снижения возможностей ПВО противника, в районе временно оккупированной Лымаровки в Луганской области поражена радиолокационная станция 1Л119 "Небо-СВУ". Примерная стоимость такой станции составляет около 100 миллионов долларов США.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно атаковали радиолокационную станцию 1Л119 'Небо-СВУ' стоимостью более 100 миллионов долларов США.
- Были поражены пункты управления беспилотниками в Луганской, Запорожской и Херсонской областях, что значительно ослабило возможности противника.
Поражены РЛС противника и несколько пунктов управления БПЛА
Также поражен ряд вражеских пунктов управления БПЛА.
В частности, в районах временно оккупированных населенных пунктов Солодкое, Ровнополье и Новогригоровка (Запорожская обл.), а также еще один — в районе Подстепного (ТОТ Херсонской обл.)
Кроме того, с целью подрыва наступательного потенциала оккупантов поражен состав боеприпасов в районе временно оккупированной Васильевки (Запорожская область).
Попадания зафиксированы, масштабы потерь врага уточняются.
