Сили оборони України уразили РЛС та низку пунктів управління дронами на ТОТ

Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 “Небо-СВУ”. Орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 мільйонів доларів США.
Головні тези:
- Сили оборони України ударили по радіолокаційній станції 1Л119 “Небо-СВУ” вартістю понад 100 мільйонів доларів США.
- Також постраждали пункти управління безпілотниками в різних районах, включаючи Луганську, Запорізьку та Херсонську області.
Уражено РЛС противника та кілька пунктів управління БпЛА
Також уражено низку ворожих пунктів управління БпЛА.
Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один — у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.)
Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).
Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.
