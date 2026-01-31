Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Тор-М1" и пункты управления дронами

ВСУ нанесли поражение по зенитно-ракетному комплексу "Тор-М1", пунктам управления беспилотниками и другим объектам российских войск.

Большая "бавовна": Генштаб подтвердил поражение ряда объектов армии РФ

30 января и ночью 31 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно захваченных территориях Украины и на территории РФ.

В Луганской области, в районе Каменки, зафиксировано поражение ЗРК "Тор-М1" россиян. Результаты уточняются. Поделиться

На захваченной территории Запорожской области поражены пункт управления БПЛА (Ровнополье), состав материально-технических средств подразделения мотострелковой бригады (Воскресенка), а также скопление живой силы россиян в районах Ровнополья, Привилегии и Успеновки.

В Донецкой области, в районе Полтавки, зафиксировано поражение пункта управления из состава мотострелкового полка РФ.

Кроме того, вчера подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по пункту управления БПЛА в районе Случовска Брянской области РФ.

Также был нанесен удар по сосредоточению живой силы россиян в районе Временного Яра Донецкой области. Поделиться

Утраты захватчиков и результаты поражения уточняются.