Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М1" та пункти управління дронами
Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М1" та пункти управління дронами

ТОР

ЗСУ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу "Тор-М1", пунктах управління безпілотниками та інших об’єктах російських військ.

Головні тези:

  • ЗСУ здійснили ураження по ЗРК “Тор-М1” та пунктах управління дронами російських військ.
  • У результаті атак були зафіксовані ураження у Луганській та Запорізькій областях і на південному сході України.

Велика “бавовна”: Генштаб підтвердив ураження низки об’єктів армії РФ

30 січня та вночі 31 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово захоплених територіях України і на території РФ.

У Луганській області, у районі Кам’янки, зафіксоване ураження ЗРК "Тор-М1" росіян. Результати уточнюються.

На захопленій території Запорізької області уражені пункт управління БПЛА (Рівнопілля), склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (Воскресенка), а також скупчення живої сили росіян у районах Рівнопілля, Привілля й Успенівки.

У Донецькій області, в районі Полтавки, зафіксоване ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку РФ.

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БПЛА в районі Случовська Брянської області РФ.

Також був завданий удар по зосередженню живої сили росіян у районі Часового Яру на Донеччині.

Втрати загарбників і результати ураження уточнюються.

