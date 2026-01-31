Сили оборони України уразили російський ЗРК "Тор-М1" та пункти управління дронами

ЗСУ завдали ураження по зенітно-ракетному комплексу "Тор-М1", пунктах управління безпілотниками та інших об’єктах російських військ.
Головні тези:
- ЗСУ здійснили ураження по ЗРК “Тор-М1” та пунктах управління дронами російських військ.
- У результаті атак були зафіксовані ураження у Луганській та Запорізькій областях і на південному сході України.
Велика “бавовна”: Генштаб підтвердив ураження низки об’єктів армії РФ
30 січня та вночі 31 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово захоплених територіях України і на території РФ.
На захопленій території Запорізької області уражені пункт управління БПЛА (Рівнопілля), склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (Воскресенка), а також скупчення живої сили росіян у районах Рівнопілля, Привілля й Успенівки.
У Донецькій області, в районі Полтавки, зафіксоване ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку РФ.
Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України завдали ураження по пункту управління БПЛА в районі Случовська Брянської області РФ.
Втрати загарбників і результати ураження уточнюються.
