Силы обороны Украины поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения и ряд военных объектов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Генштаб ВСУ
бавовна
Читати українською

Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля поразили состав ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище материально-технических средств в районе временно оккупированной Сартаны Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские силы обороны атаковали склады и хранилища вооружения на оккупированных территориях.
  • Нанесены удары по эшелонам с горючими материалами и радиолокационным станциям вражеских войск.

Масштабная "бавовна" на ВОТ: что известно

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также защитники поразили вражеский эшелон с горюче-смазочными материалами в районе временно захваченной Вознесеновки Луганской области и радиолокационную станцию П-18 в районе временно оккупированной Евпатории (АР Крым).

Среди прочего, украинские защитники нанесли удары по пункту управления беспилотниками российских войск в районе Стрелочной Харьковской области.

Уточнение вражеских потерь и масштаба ущерба продолжается.

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?