Силы обороны Украины в ночь на 23 апреля поразили состав ракетно-артиллерийского вооружения и хранилище материально-технических средств в районе временно оккупированной Сартаны Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны атаковали склады и хранилища вооружения на оккупированных территориях.
- Нанесены удары по эшелонам с горючими материалами и радиолокационным станциям вражеских войск.
Масштабная "бавовна" на ВОТ: что известно
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также защитники поразили вражеский эшелон с горюче-смазочными материалами в районе временно захваченной Вознесеновки Луганской области и радиолокационную станцию П-18 в районе временно оккупированной Евпатории (АР Крым).
Среди прочего, украинские защитники нанесли удары по пункту управления беспилотниками российских войск в районе Стрелочной Харьковской области.
Уточнение вражеских потерь и масштаба ущерба продолжается.
